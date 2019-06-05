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Успех сериала НВО Чернобыль спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения — Reuters

Сегодня, 12:42
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Успех сериала НВО Чернобыль спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения — Reuters - фото

НВО

Заказы летних туров в зону отчуждения после сериала выросли на 40%

После успеха телесериала Чернобыль от НВО, который повествует о событиях, происходивших на фоне самой страшной ядерной катастрофы в истории, число туристов, желающих собственными глазами увидеть покинутый город, резко возросло.

Об этом со ссылкой на турфирмы сообщает агентство Reuters.

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По словам директор SoloEast Сергея Иванчука, в мае, когда вышел первый эпизод Чернобыля, количество туристов, посетивших Припять и ЧАЭС, увеличилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2018 года, однако заказы на июнь, июль и август выросли уже примерно на 40%.

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Другие турфирмы также ожидают рост туристического потока на 30−40%, готовя специальные туры по местам из сериала, в том числе в бункер, где после взрыва на АЭС местные чиновники принимали первые решения.

Стоимость англоязычных туров в зону отчуждения составляет около $100 с человека.

«Многие люди приходят сюда, они задают много вопросов о телешоу, обо всех событиях. Людям становится все более любопытно», — отметила экскурсовод Виктория Брожко.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал покажет сериал Чернобыль от HBO.

Теги:   Сериал Чернобыль Туризм

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