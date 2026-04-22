«Я убежден, что нас ждет успех». Что стоит за развитием украинских дронов и какое в этом участие Федорова и Бровди — разговор с Ахиллесом

22 апреля, 02:07
NV Премиум
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Юрий Ахиллес Федоренко — об успехе украинских дронов и том, что ему способствовало (Фото: Федоренко Юрий / Facebook)

Юрий Ахиллес Федоренко — об успехе украинских дронов и том, что ему способствовало (Фото: Федоренко Юрий / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко в интервью Radio NV — о развитии украинских беспилотных систем и то, что ему способствовало.

 — В последнее время беспилотные системы, а это не только Силы беспилотных систем, это и батальоны беспилотных систем в составе механизированных бригад, это полки беспилотных систем в составе Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск — все беспилотные составляющие Сил обороны существенно нарастили свои показатели, и об этом по итогам марта отчитывались представители военно-политического командования. Реально все отмечают рост этой роли. Скажите, что произошло такого? Почему? Неужели это так? Что с нами такого хорошего произошло, что так показатели повысились?

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— Есть несколько составляющих. Первое — цели и намерения России.

Приходит осознание в полной мере к подавляющему большинству украинцев, что настоящие намерения России не Донбасс, Харьковская, Сумская, Запорожская, Херсонская или Автономная Республика Крым. Для них целью является уничтожение украинской государственности. Уничтожение путем террора и убийства тех, в ком эта государственность внутри находится, то есть нас, украинцев.

Теги:   Дроны Интервью NV Радио NV Юрий Федоренко «Ахиллес» Война России против Украины

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