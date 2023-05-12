Легальное пребывание. Как долго украинские беженцы могут оставаться в Польше
Как долго украинские беженцы могут оставаться в Польше (Фото:wirestock_creators/depositphotos)
Сроки пребывания украинских беженцев в Польше зависят от их статуса и причин миграции. Существует несколько типов статусов беженцев в Польше, каждый из которых имеет определенные сроки пребывания.
Право легально находиться в Польше
Если вы являетесь гражданином Украины без польского гражданства, и легально пересекли границу из Украины в Польшу в период с 24 февраля 2022 года и хотите остаться в Польше, то вы имеете право легально находиться в Польше в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года. Право легально находиться в Польше распространяется также на детей, родившихся после вашего въезда в Польшу. Вам не нужно подавать заявление на получение статуса беженца, чтобы воспользоваться помощью, предусмотренной Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства.
Если вы не получили подтверждения от пограничной службы о въезде в Польшу, вы должны в течение 60 дней обратиться в муниципалитет города или в управление гмины для получения персонального номера PESEL (польский идентификационный персональный номер), благодаря которому ваше пребывание в Польше будет официально зарегистрировано. Если вы являетесь гражданином Украины и у вас есть Карта поляка, вы имеете вышеупомянутые права, даже если вы прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года не из Украины, а с территории другого государства.
Как продлить срок легального пребывания
Если Вы гражданин Украины, чье пребывание считается или считалось легальным, Вам дадут разрешение на временное проживание. После 9 месяцев пребывания в Польше вы можете подать заявление на получение разрешения на проживание на срок на три года. Разрешение выдается по Вашему ходатайству однократно, отсчет времени начинается в день принятия соответствующего решения. Вы обязаны подать ходатайство о выдаче разрешения на временное проживание не ранее истечения 9-месячного срока, начиная с даты легального въезда в Польшу. Срок подачи ходатайства истекает через 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 г.
Как получить персональный номер PESEL
Для получения польского идентификационного персонального номера PESEL, ходатайствуйте в муниципалитете города или в управлении гмины. До ходатайства добавьте фотографию. При подаче документов у вас возьмут отпечаток пальца (это не касается детей младше 12 лет). После получения номера PESEL можно получить также Доверенный профиль. Более подробно мы писали здесь.