Легальное пребывание. Как долго украинские беженцы могут оставаться в Польше 12 мая, 06:00 Как долго украинские беженцы могут оставаться в Польше (Фото:wirestock_creators/depositphotos)

Сроки пребывания украинских беженцев в Польше зависят от их статуса и причин миграции. Существует несколько типов статусов беженцев в Польше, каждый из которых имеет определенные сроки пребывания.

Право легально находиться в Польше

Если вы являетесь гражданином Украины без польского гражданства, и легально пересекли границу из Украины в Польшу в период с 24 февраля 2022 года и хотите остаться в Польше, то вы имеете право легально находиться в Польше в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года. Право легально находиться в Польше распространяется также на детей, родившихся после вашего въезда в Польшу. Вам не нужно подавать заявление на получение статуса беженца, чтобы воспользоваться помощью, предусмотренной Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства.

Видео дня

Если вы не получили подтверждения от пограничной службы о въезде в Польшу, вы должны в течение 60 дней обратиться в муниципалитет города или в управление гмины для получения персонального номера PESEL (польский идентификационный персональный номер), благодаря которому ваше пребывание в Польше будет официально зарегистрировано. Если вы являетесь гражданином Украины и у вас есть Карта поляка, вы имеете вышеупомянутые права, даже если вы прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года не из Украины, а с территории другого государства.

Как продлить срок легального пребывания

Если Вы гражданин Украины, чье пребывание считается или считалось легальным, Вам дадут разрешение на временное проживание. После 9 месяцев пребывания в Польше вы можете подать заявление на получение разрешения на проживание на срок на три года. Разрешение выдается по Вашему ходатайству однократно, отсчет времени начинается в день принятия соответствующего решения. Вы обязаны подать ходатайство о выдаче разрешения на временное проживание не ранее истечения 9-месячного срока, начиная с даты легального въезда в Польшу. Срок подачи ходатайства истекает через 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 г.

Как получить персональный номер PESEL

Для получения польского идентификационного персонального номера PESEL, ходатайствуйте в муниципалитете города или в управлении гмины. До ходатайства добавьте фотографию. При подаче документов у вас возьмут отпечаток пальца (это не касается детей младше 12 лет). После получения номера PESEL можно получить также Доверенный профиль. Более подробно мы писали здесь.

Как долго могут оставаться украинские беженцы в Польше https://www.youtube.com/watch?v=o0XsB1m7BQw