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"Ускорить реакцию". Нардеп Береза прокомментировал заявление отца Гандзюк об убийстве активистки

Вчера, 19:54
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Екатерина Гандзюк и Виктор Гандзюк

Отец убитой активистки Виктор Гандзюк пытался ускорить реакцию в вопросе наказания всех причастных к убийству его дочери, заявил украинский нардеп Борислав Береза в эфире Радио НВ.

"Он говорил то, что думает. Он маркировал всех, потому что считал работников этих политических партий причастными к убийствам. Если политические партии смогут доказать, что эти люди не убивали, или если они убивали, имели отношение к убийству, от них избавляются, то тогда нет вопросов к этим политическим структурам", – подчеркнул Береза.

По словам нардепа, на данный момент убийцы Екатерины Гандзюк нет в Украине, он скрывается.

"Это Москал. И это очень известный убийца Москал. Известная группа Москалей, которые убивали людей. И если я не ошибаюсь, они отсидели по 15-20 эпизодах, которые смогли доказать. Потом он вышел по "закону Савченко" и стал советником человека, который имеет отношение к управлению областью", – сообщил Береза.

Как отмечает народный депутат, сейчас у некоторых "персонажей" украинской политики есть желание не найти виновного, а назначить. Это часто зависит от партийной принадлежности.

Ранее отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.

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Нападение на исполняющая обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти : полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или задачи повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевом организатору нападения на нее – гражданину Левину по прозвищу Москаль-младший.

Теги:   Борислав Береза Екатерина Гандзюк Радио НВ

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