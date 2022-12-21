Анализ ISW. Усиливая давление, Кремль хочет заставить Лукашенко пойти на уступки, российские военные в Беларуси будут управлять С-400 21 декабря, 12:16 Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Ужесточение давления России на Беларусь лишает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко возможности маневрировать, чтобы не идти на уступки Кремлю.



Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 20 декабря.

Аналитики пишут, что «долгосрочная игра» российского диктатора Владимира Путина по возобновлению сюзеренитета над Беларусью «продвигается независимо от его усилий» по активному вовлечению Минска в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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«Лукашенко, вероятно, откладывает выполнение больших требований Путина, таких как привлечение белорусских войск для участия во вторжении в Украину, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал», — говорится в отчете ISW.



Аналитики до сих пор считают маловероятным неизбежное российское вторжение на север Украины из Белоруссии. В то же время, пишут они, российские военные, вероятно, будут управлять системами С-400, базирующимися на территории республики — о поставках их и Искандеров на боевое дежурство диктаторы заявили 19 декабря.

Также в ISW рассказали, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин еще больше решил подорвать репутацию Путина («возможно, ненамеренно») в попытках повысить свой авторитет на фоне визита президента Владимира Зеленского в Бахмута.

Он опубликовал серию видео, где утверждал, что якобы прибыл на линию фронта под Бахмутом, чтобы поговорить с Зеленским "о контроле над территориями в этом районе". Такие «предложения» в ISW называют «ни серьезными, ни авторитетными».

«Такие фарсовые комментарии, вероятно, являются ответом на неоднократные предложения Зеленского вести переговоры непосредственно с Путиным после того, как Россия выведет свои войска из Украины. Появление Пригожина на передовой еще больше ослабляет представление Путина о себе как о лидере военного времени, поскольку Путин даже не посещал оккупированные Россией территории, не говоря уже о том, чтобы приблизиться к линии фронта», — говорится в отчете аналитиков.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Институт мировой политики продолжает наблюдать признаки, соответствующие наименее вероятному, но наиболее опасному варианту развития событий (МНВРП) возобновления российского вторжения на север Украины с территории Беларуси.

Визит Зеленского в Бахмут подрывает продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить Путина как "лидера" военного времени.

Усилия Кремля, направленные на улучшение репутации Министерства обороны России, побудили Пригожина к активизации усилий по легализации Вагнера в России.

Кремль, вероятно, продолжит усилия, направленные на то, чтобы изобразить Путина и Минобороны как эффективных лидеров, когда диктатор проведет расширенное ежегодное заседание коллегии МО России 21 декабря.

Российские войска проводили ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная.

Оккупанты продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские военные расширяют оборонительные укрепления на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области.

Представитель Кремля уклонился от ответа на вопрос о заявлении офицера военкомата Московской области от 17 декабря о том, что российские власти продлят срок службы для солдат срочной службы.

Путин потребовал от российских спецслужб усилить борьбу с проукраинскими партизанами.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины, бои под Бахмутом

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW