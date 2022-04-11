Почти на всей освобожденной территории Киевской области отменяют усиленный комендантский час
Усиленный комендантский час будет действовать лишь в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
На территории Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, заканчивается действие усиленного комендантского часа.
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Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
По его словам, усиленный комендантский час продлится с 21:00 11 апреля до 6 утра 12 апреля.
До 6:00 14 апреля усиленный комендантский час сохранится в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета.
Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах — парках, скверах, площадях
«Усиленный комендантский час способствует беспрепятственной работе правоохранительных органов, военных и спасателей. Прошу всех жителей соблюдать требования, предъявляемые во время военного положения. Такие временные меры способны спасать жизнь мирного населения. Оставайтесь дома, будьте бдительны и берегите себя», — добавил Павлюк.
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