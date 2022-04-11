Почти на всей освобожденной территории Киевской области отменяют усиленный комендантский час

11 апреля, 13:24
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Усиленный комендантский час будет действовать лишь в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Усиленный комендантский час будет действовать лишь в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

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На территории Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, заканчивается действие усиленного комендантского часа.

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Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По его словам, усиленный комендантский час продлится с 21:00 11 апреля до 6 утра 12 апреля.

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До 6:00 14 апреля усиленный комендантский час сохранится в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах — парках, скверах, площадях и т. д.

«Усиленный комендантский час способствует беспрепятственной работе правоохранительных органов, военных и спасателей. Прошу всех жителей соблюдать требования, предъявляемые во время военного положения. Такие временные меры способны спасать жизнь мирного населения. Оставайтесь дома, будьте бдительны и берегите себя», — добавил Павлюк.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Комендантский час Киевская область Война России против Украины

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