Усиление ответственности за неуплату алиментов. Сколько будут взимать с родителей-должников

Дети могут выезжать за границу по согласию только одного из родителей на лечение, отдых, спортивные соревнования до 1 месяца

Рада одобрила усиление ответственности за неуплату алиментов. Документ поддержали 230 народных депутатов. Если человек не будет платить один год, сумма задолженности возрастет дополнительно на 20%, если два года - на 30%, если три года - то на половину. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Долги по алиментам

Как сообщил ранее министр юстиции Павел Петренко, эти средства будут направляться не в бюджет, а сразу на счет ребенка. Также разрешено будет автоматически арестовывать все средства и имущество неплательщиков алиментов с момента возникновения долга, чтобы они не смогли скрыть деньги на различных счетах и ​​у родственников.

В 2018 году Государственная исполнительная служба взыскала 1 млрд 800 млн грн алиментов в пользу детей

По примеру стран ЕС, и непосредственно Франции, должник может получить 2 года тюремного заключения за уклонение от общественно-полезных работ. Министр юстиции также сообщил, что все госслужащие категории А, среди которых министры, их заместители, руководители всех правоохранительных органов и депутаты всех уровней обязаны писать расписку об отсутствии долгов по алиментам.

"Сегодня парламент проголосовал норму, которая дает возможность украинским детям выезжать за границу с согласия одного из родителей на лечение, отдых, спортивные соревнования до 1 месяца без согласия другого родителя. Мы выработали направления стимулирования добросовестного ответственного отцовства", - отметил Петренко.

Вклад в развитие ребенка

В принятом пакете законов пока без внимания остаются дети, лишенные родительской опеки, и матери, воспитывающие самостоятельно своих детей и ни одного дня не состоявшие в браке с отцом ребенка. Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"В этом законе мы сняли налогообложения по алиментам для тех детей, которые получают средства от нерезиденты Украины, то есть родители которых являются иностранцами. Во-вторых, мы поддержали льготу для тех родителей, которые удерживают своих детей и вкладываются в их развитие. В конце года эта семья имеет право показать свои расходы на дополнительное развитие и тот годовой доход, который показывает семья, уменьшается на ту расход на дополнительное развитие ребенка перед налогообложением ", - рассказала Луценко.

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Она также добавила, что правку, которая касалась налоговых льгот для зеленой энергетики, в сессионном зале не поддержали. Напомним, что Верховной Раде предлагали до 2020 года освободить от налогообложения на добавленную стоимость импорт оборудования для производства энергии из возобновляемых источников.

Соответствующие изменения внесены в проект закона № 8295, которым предлагается урегулировать в Налоговом кодексе выплату алиментов в Украине. Изменения были рассмотрены и одобрены парламентским комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики 2 июля. Правку в переходные положения Налогового кодекса внес народный депутат Юрий Вознюк (Народный фронт).

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