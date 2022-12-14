«Проходит в плановом режиме». В командовании ВСУ рассказали о снижении темпов мобилизации и ее сроках окончания 14 декабря, 11:42 Вероятно ли усиление мобилизации в Украине (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

Мобилизация в Украине длится около десяти месяцев. За это время на военную службу призвали большое количество личного состава, поэтому ее темпы снизились.

Усиление мобилизации может происходить в связи с изменением ситуации на фронте. Пока таких событий, требующих усиленного призыва большого количества призывников, нет. Даже объявление мобилизации в стране-агрессоре не повлияло на темпы мобилизации в Украине:

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«Объявление мобилизации в РФ было почти ожидаемым. Поэтому все это было учтено заранее… Нет таких „волн“, связанных как-то с теми мерами в РФ», — поделился начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ в интервью НВ.

Он отметил, что сейчас темпы мобилизации существенно снизились и меньше тех, которые были в начале полномасштабного вторжения: «Мобилизация шла в достаточно высоком темпе на начальном этапе — это февраль-март. Тогда действительно призывалось очень большое количество личного состава в Вооруженные силы и другие составляющие сил обороны. Сейчас она проходит в плановом режиме и призывается значительно меньшее количество личного состава для доукомплектования воинских частей».

Военный также рассказал, когда закончится призыв в Украине: «Мобилизация проходит с первых дней полномасштабной войны и будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории Украины».

Напомним, ранее НВ рассказывал, что во время войны некоторые военнослужащие получили право уволиться со службы на основе изменений в законодательство. Также мы объяснили, кто и по каким основаниям может это сделать во время мобилизации и какие сроки указаны в законах.