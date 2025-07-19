Самое ожидаемое боксерское событие лета — бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе — состоится при поддержке betking . Лицензированный букмекер, входящий в состав King Group , выступает спонсором показа этого исторического противостояния на платформе MEGOGO в Украине.

В ночь с 19 на 20 июля легендарная арена Уэмбли будет принимать бой за абсолютное господство в супертяжелом дивизионе. На кону — полный комплект поясов: WBC, WBO, WBA, IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, который сейчас принадлежит Дюбуа.

betking стал спонсором показа этого исторического вечера бокса, который состоится на медиасервисе MEGOGO. Событие будет доступно в разделе «Спорт» — подраздел «Единоборства», а также на канале «MEGOGO Гонг» и специальном pop-up канале, который появится в день трансляции.

Боксерский марафон стартует ориентировочно в 19:00 по Киеву. Мейнкард начнется в 20:30 — с боя между украинскими супертяжеловесами Андреем Новицким и Владиславом Сиренко за титул WBC International. Кульминация вечера — бой Усик — Дюбуа — ожидается в 23:30.

betking последовательно поддерживает украинский спорт и становится партнером самых громких спортивных событий. Уже 19 июля вместе с betking вы сможете поддержать Александра Усика в титульном бою года — вживую, в прямом эфире.

