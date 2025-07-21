Инвестиционная компания Геннадия Буткевича BGV Group Management выступает партнером Александра Усика во время долгожданного реванша с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Партнерство бизнеса Геннадия Буткевича и боксера длится уже более 10 лет и объединено общими ценностями: верой в силу характера, верностью собственным целям, дисциплиной и ответственностью перед обществом.

В этом году поддержка со стороны компании охватила весь цикл подготовки к бою — от тренировочного лагеря в Испании до участия в бою-реванше. Отдельно BGV Group Management присоединилась к поддержке благотворительных инициатив команды Александра Усика в рамках боя. В частности, 18 июля в Лондоне состоится Business & Charity Gala Dinner, организованный Usyk Foundation и платформой Ready to Fight при поддержке инвестиционной группы Геннадия Буткевича. Цель — собрать £2,5 млн для строительства жилья для 64 украинских семей, которые потеряли дома из-за войны.

Фото: BGV Group Management

Александр Усик отмечает: «Свои люди не исчезают — они рядом годами. И я ценю это. Сегодня моя команда — это уже более 100 человек. Это ежедневная работа: тренировки, реабилитация, логистика, безопасность, организация поездок, подготовка к бою, работа с медиа — все это требует огромных ресурсов. Я благодарен партнерам, которые не просто рядом, а помогают поддерживать операционную деятельность большой международной команды, приобщаются к благотворительным инициативам. Вместе мы можем больше — и для спорта, и для страны».

Для BGV Group Management поддержка спорта является одним из важных направлений бизнеса и одновременно важной социальной составляющей работы. С 2019 года компания инвестирует в спорт значительные средства, видя в этом возможность развития не только отдельных команд, но и целых направлений или регионов.