Украина формирует план обновления. Ущерб от вторжения России превысил $100 млрд — Шмыгаль 18 июня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо разрушенного здания в Лисичанске, 17 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Сумма инфраструктурного ущерба от вторжения России достигла $104 млрд, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на британско-украинском инфраструктурном саммите.

Об этом сообщает Урядовий портал.

По его словам, в результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

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Шмыгаль отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500—600 млрд евро.

«Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирскую область. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области», — рассказал Денис Шмигаль.

Премьер также сообщил, что в следующем месяце правительство представит План восстановления Украины — United24, и уже сегодня приглашает страны присоединиться к его реализации.

По данным отчета об убытках украинской экономики и инфраструктуры по состоянию на 25 мая Киевской школы экономики (KSE), ущерб от повреждения зданий и инфраструктуры уже превысил 105 миллиардов долларов, или 3,1 триллиона гривен. Общие потери экономики оцениваются в 564—600 миллиардов долларов.

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