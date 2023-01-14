Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $127 млрд 14 января, 06:53 Войска РФ разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру Бахмута (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил $127 млрд. Восстановление страны станет «одним из крупнейших инвестиционных проектов».

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН.



«Украина стала крупнейшей стройкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр возможностей международным партнерам для использования наилучших практик в сфере инженерии, строительства и передачи технологий», — сказала Джапарова.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб, который Россия нанесла Украине с начала полномасштабного вторжения, превышает 700 млрд долларов.

14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за ее действия и принуждении к выплате военных репараций Украине.

В сентябре Шмыгаль говорил, что правительство хочет получить около 300—500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление страны.