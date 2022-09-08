Актуально для граждан в условиях военного положения 8 сентября, 16:02 Новости компаний Интерньюз-Украина

Программа USAID «РАДА: наступне покоління» совместно с инициативой «Право в условиях войны» создали информационные материалы по актуальным вопросам для работодателей, переселенцев, военнослужащих и органов местного самоуправления.

В военное время меняется законодательство, возникает множество вопросов, касающихся разных направлений: временного перемещения, административных процедур, работы бизнеса и органов местного самоуправления, прав и обязанностей разных категорий граждан.

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Программа USAID «РАДА: наступне покоління» вместе с инициативой «Право в условиях войны» (сайт, Telegram-канал) инициировали проект «Акценты для избирателя». В его рамках специалисты в области права подготовили серию информационных материалов — они объясняют законодательные изменения, влияющие на граждан в условиях военного положения, и актуальные правовые вопросы для предпринимателей, работодателей, перемещенных лиц и военнослужащих.

Инфографика: Интерньюз-Украина

Просмотреть материалы можно по ссылкам ниже.

Инфографика: Интерньюз-Украина

Программа USAID «Рада: наступне покоління» — это пятилетняя инициатива (2021−2026 гг.), которую внедряет ОО «Интерньюз-Украина». Деятельность Программы направлена на продвижение реформ «следующего поколения» для парламента, чтобы помочь ему стать современным, эффективным институтом, способствующим подотчетности и демократическому развитию в Украине.

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