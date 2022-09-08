Актуально для граждан в условиях военного положения
Интерньюз-Украина
Программа USAID «РАДА: наступне покоління» совместно с инициативой «Право в условиях войны» создали информационные материалы по актуальным вопросам для работодателей, переселенцев, военнослужащих и органов местного самоуправления.
В военное время меняется законодательство, возникает множество вопросов, касающихся разных направлений: временного перемещения, административных процедур, работы бизнеса и органов местного самоуправления, прав и обязанностей разных категорий граждан.
Программа USAID «РАДА: наступне покоління» вместе с инициативой «Право в условиях войны» (сайт, Telegram-канал) инициировали проект «Акценты для избирателя». В его рамках специалисты в области права подготовили серию информационных материалов — они объясняют законодательные изменения, влияющие на граждан в условиях военного положения, и актуальные правовые вопросы для предпринимателей, работодателей, перемещенных лиц и военнослужащих.
Просмотреть материалы можно по ссылкам ниже.
- Актуально об административных услугах: услуги в сфере государственной регистрации бизнеса и недвижимости, паспортные услуги, административные услуги социального характера, государственная регистрация актов гражданского состояния, регистрация транспортных средств и выдача водительских прав.
- Актуально для военнослужащих: по пенсиям, социальной защите и статусу ветерана войны.
- Актуально для внутренне перемещенных лиц.
- Актуально о пособии по безработице.
- Актуально об ответственности за коллаборационную деятельность.
- Актуально для коммунальных предприятий.
- Актуально для работодателя и работника: начисление заработной платы в период простоя, приостановление трудового договора в условиях военного положения, расторжение трудового договора по инициативе работодателя в условиях военного положения.
Программа USAID «Рада: наступне покоління» — это пятилетняя инициатива (2021−2026 гг.), которую внедряет ОО «Интерньюз-Украина». Деятельность Программы направлена на продвижение реформ «следующего поколения» для парламента, чтобы помочь ему стать современным, эффективным институтом, способствующим подотчетности и демократическому развитию в Украине.
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