Актуально для граждан в условиях военного положения

8 сентября, 16:02
Новости компаний
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Интерньюз-Украина

Интерньюз-Украина

Программа USAID «РАДА: наступне покоління» совместно с инициативой «Право в условиях войны» создали информационные материалы по актуальным вопросам для работодателей, переселенцев, военнослужащих и органов местного самоуправления.

В военное время меняется законодательство, возникает множество вопросов, касающихся разных направлений: временного перемещения, административных процедур, работы бизнеса и органов местного самоуправления, прав и обязанностей разных категорий граждан.

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Программа USAID «РАДА: наступне покоління» вместе с инициативой «Право в условиях войны» (сайт, Telegram-канал) инициировали проект «Акценты для избирателя». В его рамках специалисты в области права подготовили серию информационных материалов — они объясняют законодательные изменения, влияющие на граждан в условиях военного положения, и актуальные правовые вопросы для предпринимателей, работодателей, перемещенных лиц и военнослужащих.

Инфографика: Интерньюз-Украина

Просмотреть материалы можно по ссылкам ниже.

  1. Актуально об административных услугах: услуги в сфере государственной регистрации бизнеса и недвижимости, паспортные услуги, административные услуги социального характера, государственная регистрация актов гражданского состояния, регистрация транспортных средств и выдача водительских прав.
  2. Актуально для военнослужащих: по пенсиям, социальной защите и статусу ветерана войны.
  3. Актуально для внутренне перемещенных лиц.
  4. Актуально о пособии по безработице.
  5. Актуально об ответственности за коллаборационную деятельность.
  6. Актуально для коммунальных предприятий.
  7. Актуально для работодателя и работника: начисление заработной платы в период простоя, приостановление трудового договора в условиях военного положения, расторжение трудового договора по инициативе работодателя в условиях военного положения.
Инфографика: Интерньюз-Украина

Программа USAID «Рада: наступне покоління» — это пятилетняя инициатива (2021−2026 гг.), которую внедряет ОО «Интерньюз-Украина». Деятельность Программы направлена на продвижение реформ «следующего поколения» для парламента, чтобы помочь ему стать современным, эффективным институтом, способствующим подотчетности и демократическому развитию в Украине.

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Теги:   Бизнес Парламент Военные Верховная Рада USAID Российско-украинская война Интерньюз ВПЛ

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