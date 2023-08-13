Перестрелка оккупантов под Мариуполем: погибли семь гражданских, в том числе двое подростков — Андрющенко 13 августа, 10:38 Перестрелка произошла между кадыровцами и представителями местной так называемой «комендатуры» (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В результате перестрелка между кадыровцами и представителями местной так называемой «комендатуры» в оккупированном Урзуфе погибли семь гражданских.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, среди погибших — четыре мужчины, одна женщина и две девочки подростка.

Андрющенко уточнил, что кадыровцев пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой.

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«Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки погибли по меньшей мере четыре оккупанта.