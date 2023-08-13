Перестрелка оккупантов под Мариуполем: погибли семь гражданских, в том числе двое подростков — Андрющенко

13 августа, 10:38
Поделиться:
Перестрелка произошла между кадыровцами и представителями местной так называемой «комендатуры» (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Перестрелка произошла между кадыровцами и представителями местной так называемой «комендатуры» (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В результате перестрелка между кадыровцами и представителями местной так называемой «комендатуры» в оккупированном Урзуфе погибли семь гражданских.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, среди погибших — четыре мужчины, одна женщина и две девочки подростка.

Андрющенко уточнил, что кадыровцев пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой.

Видео дня

«Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка», — добавил он.

Читайте также:
Останавливают автобусы, проверяют паспорта и телефоны. В Мелитополе оккупанты ищут партизан — ЦНС

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки погибли по меньшей мере четыре оккупанта.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X