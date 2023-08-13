Перестрелка оккупантов под Мариуполем: погибли семь гражданских, в том числе двое подростков — Андрющенко
Перестрелка произошла между кадыровцами и представителями местной так называемой «комендатуры» (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)
В результате перестрелка между кадыровцами и представителями местной так называемой «комендатуры» в оккупированном Урзуфе погибли семь гражданских.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, среди погибших — четыре мужчины, одна женщина и две девочки подростка.
Андрющенко уточнил, что кадыровцев пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой.
«Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки погибли по меньшей мере четыре оккупанта.