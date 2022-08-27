Морякам разрешили выезд из Украины за границу: правительство назвало условия 27 августа, 14:04 Украинским морякам разрешат выезжать за границу во время военного положения (Фото:Офис президента Украины)

В Украине выезд за границу разрешили еще одной категории мужчин: моряки будут иметь такую возможность исключительно по согласованию территориального центра комплектования (военкомата).

Такое решение правительство приняло на заседании в субботу, 27 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Пересекать границу разрешат мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают там работать, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.



Видео дня

Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев, поэтому такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет, пояснил Шмыгаль.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рассмотрел петицию о разрешении украинским морякам выезжать за границу, набравшую необходимые 25 тысяч подписей. Однако в мае такое предложение отклонили.

Во время военного положения в Украине мужчинам 18-60 лет запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений, если на пересечение есть законные основания. НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны. Позже его предложили расширить.

19 августа Кабмин объявил, что разрешает представителям бизнеса выезжать за границу во время военного положения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.