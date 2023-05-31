«Полный вывод российских войск». Фон дер Ляйен высказалась о справедливом мире в Украине 31 мая, 13:36 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила позицию, что справедливый мир предусматривает полный вывод российских войск и техники с территории Украины. Об этом она сказала в среду, 31 мая, на форуме Globsec в Братиславе.

Фон дер Ляйен отметила, что сейчас активно обсуждаются различные планы мира и прекращения огня в Украине.

«Прежде всего должен быть принцип: ничего об Украине без Украины. Вместе с Украиной мы стремимся к справедливому миру, который не вознаграждает агрессора, а поддерживает принципы Устава ООН и право украинского народа быть хозяином собственного будущего», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

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Она заявила, что прекращение огня может привести к состоянию замороженного конфликта, который не обеспечит длительного мира.

«В конце концов, после 2014 года действовало перемирие, и мы знаем, что произошло с этим соглашением в феврале прошлого года, когда Россия вторглась. Прекращение огня было бы по своей сути нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Инвестировать и отстраивать никто не будет, и конфликт может вспыхнуть снова в любой момент», — добавила Фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС поддерживает украинскую формулу мира, которая полностью базируется на Уставе и резолюциях ООН.

«Президент Зеленский предложил Формулу мира, которую мы искренне поддерживаем. Каждый из десяти ее пунктов основывается на Уставе ООН или резолюциях ООН. И он пригласил страны по всему миру присоединиться и развивать формулу мира. Поэтому нашей отправной точкой для мира является порядок, основанный на правилах», — заявила глава ЕК.

23 мая заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.

19 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил украинскую формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. Она предусматривает ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, выполнение Устава ООН, освобождение всех пленных и депортированных, полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, гарантии безопасности и тому подобное.