ВСУ имели успех южнее освобожденного Урожайного, россияне пытались наступать в Харьковской области — карта 17 августа, 08:40 Украинский военный под Бахмутом, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы обороны Украины имели успех южнее освобожденного от российских оккупантов поселка Урожайное в Донецкой области. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в четверг, 17 августа.

По его словам, военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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ВСУ продолжают операцию на Мелитопольском, Бердянском направлениях и сдерживают наступление армии РФ на Купянском и Лиманском.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои», — добавил Ковалев.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об освобождении Урожайного. Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке, в июле отвоевали Старомайорское.

С начала контрнаступления ВСУ освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.



Инфографика: NV