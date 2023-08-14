ВСУ имеют успех в Урожайном Донецкой области — Минобороны

14 августа, 08:27
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Украинский военный в освобожденной от россиян Новодаровке Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военный в освобожденной от россиян Новодаровке Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины имеют успех в селе Урожайное Донецкой области.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в понедельник, 14 августа.

«На этой неделе шли бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи», — сказала она.

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Также, по словам Маляр, ВСУ имели «определенные успехи» южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках. Бойцы продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Урожайное — поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Несколько дней назад российские «военкоры» заявляли, что армия РФ якобы отступила оттуда. Это также зафиксировано на карте DeepState, однако официальных заявлений со стороны украинского командования не было.

DeepState
Фото: DeepState

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Контрнаступление Война России против Украины

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