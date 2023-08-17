Освобождение Урожайного: подразделения Нацгвардии закрепились на достигнутых рубежах, оккупанты пытаются штурмовать

17 августа, 13:49
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Силы обороны Украины продвигаются вперед на юге и востоке Украины (Фото:Sergiy Chalyi/Reuters)

Силы обороны Украины продвигаются вперед на юге и востоке Украины (Фото:Sergiy Chalyi/Reuters)

Подразделения Нацгвардии после освобождения Урожайного закрепились на достигнутых рубежах, войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович на брифинге.

По его словам, на Бердянском направлении в течение недели минометные подразделения 2-й Галицкой бригады, а также подразделения 31-й бригады и 32-го полка Нацгвардии обеспечивали поддержку Сил обороны. В результате операции штурмовые группы освободили Урожайное.

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«Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. Сейчас закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмующих групп противника, которые пытаются восстановить утраченное положение», — резюмировал Уршалович.

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16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об освобождении Урожайного.

Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке, в июле отвоевали Старомайорское.

Инфографика: NV

С начала контрнаступления ВСУ освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Нацгвардия Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление

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