Снизился на 50 см. Уровень воды в Киеве продолжает падать, но подтопление есть еще — КМВА
Река Днепр (Фото:Переяславский городской совет)
Уровень воды в реке Днепр в Киеве продолжает падать, за последние дни он снизился на 50 сантиметров. Однако в столице держится подтопление заплавнных территорий и низких приусадебных участков.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«По состоянию на 9:30
По его словам, аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано.
По предварительным прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидался сегодня, 22 апреля, но пока уровень паводка на Днепре в пределах города Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.
«Власти города и все необходимые службы и дальше будут мониторить ситуацию с половодьем. Мы готовы к возможным чрезвычайным ситуациям! Киевляне всегда должны чувствовать себя защищенными!», — подчеркнул Сергей Попко.