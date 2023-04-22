Снизился на 50 см. Уровень воды в Киеве продолжает падать, но подтопление есть еще — КМВА 22 апреля, 10:51 Река Днепр (Фото:Переяславский городской совет)

Уровень воды в реке Днепр в Киеве продолжает падать, за последние дни он снизился на 50 сантиметров. Однако в столице держится подтопление заплавнных территорий и низких приусадебных участков.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«По состоянию на 9:30 22.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве у моста Метро составляет 9 308 см. Этот показатель на 16 см меньше, чем вчера. Падение уровня воды в Днепре в пределах столицы продолжается с начала недели. За эти последние дни уровень воды упал почти на 50 см. Продолжается пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС. В Киеве содержится подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков», — отметил Попко.



По его словам, аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано.

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По предварительным прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидался сегодня, 22 апреля, но пока уровень паводка на Днепре в пределах города Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

«Власти города и все необходимые службы и дальше будут мониторить ситуацию с половодьем. Мы готовы к возможным чрезвычайным ситуациям! Киевляне всегда должны чувствовать себя защищенными!», — подчеркнул Сергей Попко.