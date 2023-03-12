Уровень смертности в восточных регионах РФ среди военных больше в 30 раз, чем в Москве — британская разведка 12 марта, 08:54 Ликвидированные российские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Как отмечают британские разведчики, поскольку РФ продолжает нести чрезвычайно большие потери, количество жертв резко отличается в разных регионах России. Во многих восточных районах РФ уровень смертности в процентах от населения в 30 раз выше, чем в Москве.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечается, что больше всего страдают этнические меньшинства. В Астрахани примерно 75% потерь составляют от казахского и татарского меньшинств.

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Отмечается, что пропорционально численности населения богатейшие города Москва и Санкт-Петербург остались относительно невредимыми. В особенности это касается семей элиты страны.

Британские разведчики добавляют, что 21 февраля 2023 года российские чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время речи президента Путина о состоянии нации. Известно, что ни у одного из них дети не служат в армии.

Поскольку Минобороны России пытается решить проблему постоянного дефицита боевого персонала, изоляция более богатых и влиятельных элементов российского общества, скорее всего, будет оставаться главной проблемой, подытожили разведчики Британии.