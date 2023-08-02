Уровень ампутаций в Украине мог достичь времен Первой мировой войны — WSJ

2 августа, 01:27
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Эвакуация украинского военного в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Эвакуация украинского военного в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

С начала полномасштабного вторжения российской армии от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или более конечностей.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание делает свои выводы согласно «данным протезных компаний, врачей и благотворительных организаций». Журналисты считают, что количество людей с ампутацией может быть больше.

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Согласно данным благотворительной организации Houp Foundation, из-за войны серьезные ранения получили 200 тысяч человек, а в ампутации нуждаются около 10%.

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Отмечается, что стоимость современных протезов может достигать 50 тысяч евро, в то время как украинские военные получают в случае ранения примерно 20 тысяч евро.

В Первой мировой войне конечности потеряли около 67 тысяч немцев и 41 тысяча британцев.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Первая мировая война Ранения Раненые Война в Украине Война России против Украины

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