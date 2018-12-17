Уроки плавания. Как неслышащая спортсменка Анна Литвиненко училась побеждать Сегодня, 21:35 54 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською Анна Литвиненко: "Возможность реализоваться дал мне спорт" Фото предоставлено Анной Литвиненко

Дефлимпийская чемпионка Анна Литвиненко рассказывает о том, как спорт научил ее воплощать мечты.

В рамках проекта Коли тиша заговорила общественной организации Відчуй мы рассказываем истории неслышащих людей, которым удалось реализоваться и добиться успеха в разных сферах.

Море - ее первое детское воспоминание. "Я плыву, заплываю глубоко и мне совсем не страшно", - Анна Литвиненко улыбается, рассказывая об эпизоде из прошлого. Кажется, сейчас она и правда где-то далеко, где ей всего три года, где волны и бесконечность моря, которое не пугает, а наоборот притягивает.

Но море - для расслабления, а бассейн - для тяжелой работы. С девяти лет Анна Литвиненко занимается плаванием, а с одиннадцати - профессионально. Она сама попросила родителей отвести ее в бассейн и оказалась там единственной неслышащей. Но и самой сильной. Некоторых раздражало и то, и другое. Она научилась с этим справляться, потому что, несмотря на юный возраст, прекрасно знала, какая у нее цель, - олимпийское золото. "И преград для меня не существовало", - рассказывает Анна на жестовом языке, а бусины ее браслета постукивают в такт словам.

В 13 лет Анна Литвиненко уже была абсолютной чемпионкой СССР среди неслышащих. А в 18 лет спортсменку готовили к первым в ее жизни Дефлимпийским играм. В тот момент, когда мечта начала обретать вполне реальные черты Новой Зеландии, где должны были пройти соревнования, Аню не взяли в сборную. Для нее это было потрясением. "Кто-то по каким-то причинам поехал вместо меня", - говорит она. Разочарованию не было предела. Она забросила тренировки, но через несколько месяцев все же вернулась в бассейн. Плавать она любила больше всего на свете, но в спорте нужно еще и терпение. Это был один из самых важных уроков, который она усвоила.

Первое золото Анна Литвиненко привезет домой через 12 лет. Всего она примет участие в шести Дефлимпийских играх и завоюет 20 медалей. Свое последнее золото выиграет в 43 года. "Я все еще посильнее многих молодых", - смеется она. Спортивную карьеру Анна Литвиненко завершила в 2013 году, а сейчас тренирует молодых. В школе, кстати, она мечтала стать учительницей.

Я родилась в семье слышащих. Мне было полгода, когда мама почувствовала, что что-то не так. Я не реагировала на звуки. Аудиограмма подтвердила ее опасения: я не слышу. Мы до сих пор не знаем, родилась ли я такой или это осложнение после пневмонии. Мама, например, была уверена, что слух у меня пропал из-за уколов, которые мне делали во время болезни.

Фото предоставлено Анной Литвиненко

В нашей семье никто прежде не сталкивался с такой проблемой, поэтому родители не знали, что со мной делать. Пытались найти специалистов, которые бы рассказали, как со мной заниматься. В детстве я была неспокойным ребенком. Мы как-то ехали в троллейбусе, я как обычно баловалась, мама пыталась меня утихомирить, что-то показывала руками. На это обратил внимание один из пассажиров, он понял, что я не слышу. Тот мужчина работал в школе для неслышащих, он-то и порекомендовал маме отправить меня в детский сад при школе №6 в Киеве. Они обменялись телефонами, и меня устроили в специализированный садик. Тогда мне было, наверное, два года.

Родители хотели, чтобы в социуме я была наравне со слышащими, чтобы не чувствовала себя одинокой, поэтому они учили меня общаться со всеми. Мама очень много занималась мною, заставляла говорить, постоянно учила читать по губам. В школе я говорила лучше всех среди неслышащих.

Спустя много лет, когда у меня родился сын Алеша, и оказалось, что он тоже не слышит, мама призналась мне кое в чем. Она сожалела, что поздно начала общаться со мной на жестовом языке. Я же сразу учила сына жестам, и он быстро развивался. Матери и ребенку очень важно установить контакт, и жестовый язык для неслышащего ребенка - самый естественный способ коммуникации. Но и говорить, и читать по губам я тоже его учила. Хотя замечаю, что сын редко пользуется этим умением.

Каждый неслышащий так или иначе сталкивается с дискриминацией. Это привычная ситуация. Чтобы мне что-то оформить у нотариуса, нужно привести с собой переводчика. Даже врачи в поликлинике отказывают в приеме, если нет переводчика. А переводчиков не хватает, и это для нас большая проблема. Но мы все равно не сдаемся.

Возможность реализоваться дал мне спорт. Я хорошо помню первый поход в бассейн. Сама попросила родителей, чтобы они отвели меня на занятия. Мне хотелось плавать, и родители были рады, что у меня появилось увлечение. Бассейн, в который мы пришли, назывался "Чайка". Сейчас там все в руинах. Там же тренировалась моя сестра, но она ушла из спорта, поскольку у нее сильно ухудшилось зрение. А наши родители до сих пор плавать не умеют (смеется).

Я долго тренировалась со слышащими пловцами. Не скажу, что это был простой опыт. Сначала они относились ко мне, как к ненормальной, показывали, что я им не нравлюсь. Может, с их точки зрения я странно себя вела. Какое-то время я терпела их издёвки, потом не выдержала и пожаловалась маме. У тренера был разговор с ребятами, после которого отношения наладились. Не знаю, что он или мама им сказали, но думаю, им просто объяснили особенности поведения человека, который не слышит. Конфликтная ситуация больше не отбирала у меня силы.

Уже через год я стала чемпионом УССР среди неслышащих. Тогда на соревнованиях мне было 10 лет, остальным пловцам по 18-20 лет. Эта победа стала для меня огромным стимулом. Я поняла, что мне ничто не помешает двигаться дальше. А через два года тренировок выполнила норматив кандидата в мастера спорта для слышащих. Мне легко это давалось. Наверное, был какой-то дар свыше, и я изначально понимала, что могу претендовать на олимпийское золото. Уже в 13 лет я стала членом сборной СССР среди неслышащих.

Фото предоставлено Анной Литвиненко

Не было конкретного момента, когда я решила строить спортивную карьеру. Просто я фанат плавания. Хотела стать олимпийской чемпионкой, это моя детская мечта. Первый раз в дефлимпийских играх я участвовала в 1993 году, потом в 1997-м, оба раза привезла серебро. Наконец-то я могла показать всему миру, как люблю воду. А в 30 лет исполнила свою мечту - в 2001 году в Риме завоевала золото.

Вода - это моя стихия. Мне легко плавать, и я никогда не испытывала страха перед водой. Я ее чувствую, знаю, какая вода тяжелая, какая легкая. Если, например, во время нагрузки на мышцы ощущается сильное напряжение, значит, вода тяжелая, а если этого напряжения нет, то - легкая. Все зависит от ее состава, количества хлора, температуры. Нюансов множество.

Поражения у меня тоже были. У каждого спортсмена есть спады и подъемы, иногда организм отказывает. У меня случались такие моменты, и я сложно их переживала, ведь все это выливалось в плохие результаты на соревнованиях. Однажды даже хотела бросить спорт, но тогда вмешался папа, сказал мне: "Нет, будешь ходить". Я через силу пошла на тренировку.

Каждый заплыв - это борьба с собой. Я всегда внушала себе: нужно много работать, чтобы победить. Конкуренция, конечно, тоже не бывает легкой. Но мы для себя самые главные соперники. И легких побед не бывает, только через адский труд.

Если хочешь получить медаль, придется пройти через слезы, боль и ошибки. Я, например, хорошо запомнила дефлимпиаду в Дании. Перед заплывом тренер посоветовала мне другую технику старта, я решила ее попробовать, но руки соскользнули с тумбы, и я не смогла вовремя стартовать. В итоге пришла четвертой, хотя рассчитывала на призовое место. Помню, как тяжело перенесла тот проигрыш, меня накрыла депрессия. Но зато он научил меня больше доверять себе, а менять технику нужно за полгода до соревнований, но не во время. Каждая такая ошибка - это повод разобраться в себе.

Главная задача на старте - обуздать эмоции. Например, рядом с тобой стоит спортсмен из России и поддевает: "У меня лучше результат, ты хуже, ты проиграешь". Они это любят. И к этому психологически нужно быть готовым. Россияне - наши самые сильные соперники. Так всегда было. Но, к сожалению, в последнее время мы начинаем отставать. Главные причины - плохие условия тренировок и дефицит бассейнов. Мы потеряли хорошую тренировочную базу в Крыму в Евпатории, где были два больших бассейна, тренажерный зал и, конечно, море для релаксации. У нас ведь очень мало больших бассейнов, только пять на всю Украину (в Николаеве, Каменском, Броварах, Харькове и Днепре), и когда начинаются сборы, то возникают сложности с тем, чтобы зарезервировать их. Спортсменам приходится тренироваться в частных спортивных центрах. Это все не бесплатно, ребята покупают абонементы. Но главное, что есть дорожки с водой.

Пять лет назад в Болгарии прошли последние для меня выступления на Дефлимпийских играх. До этого я перенесла операцию на одном плече, второе тоже болело из-за травмы. И я понимала, что если хочу сохранить здоровье, то нужно завершать активную спортивную карьеру. К этой мысли я долго привыкала, готовилась к последним соревнованиям и закончила их с медалями и легкой болью. Как спортсменка я реализовала свой потенциал полностью.

Фото предоставлено Анной Литвиненко

Сейчас работаю тренером в детской юношеской спортивной школе "Шанс". Тренирую двух сборников - сына и еще одну девочку. Если бы позволяло здоровье, то я бы продолжала плавать. Но тренерство мне тоже нравится. С одной стороны, это возможность передать опыт. Когда-то в школе я мечтала быть учительницей, а теперь ею стала. Мне кажется, кроме техники, которую должен дать тренер, важно научить спортсмена терпению, дисциплине и устойчивости. Поэтому мои воспитанники часто участвуют в соревнованиях для слышащих. Все же там соперники гораздо сильнее, а ошибки заметнее. В свое время я постоянно участвовала в чемпионатах вместе со слышащими. С другой стороны, тренерство - это еще и возможность для меня оставаться в спорте, потому что спорт - смысл моей жизни. Точнее, это и есть моя жизнь.

Відчуй - общественная организация, которая с 2011 года системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. За семь лет деятельности организация реализовала более 15 всеукраинских проектов, в частности - Коли тиша заговорила, посвященный теме глухоты, глухих людей и всех, кто теряет слух, а это по статистике каждый 10 украинец. Инициатива призвана обратить внимание на вопрос социальной адаптации неслышащих людей и привлечь украинцев к проверке слуха.

Автор: Елена Струк