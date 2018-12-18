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"УПЦ МП зависима от Кремля": митрополит Драбинко рассказал о кураторах от РФ в Московском патриархате

Сегодня, 15:16
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Митрополит Александр (Драбинко) заявил о двух кураторах от Кремля в Московском патриархате

Фото: Духовно-просветительский центр в честь Воскресения Христова

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) заявил, что церковь Московского патриархата не свободна от политики, диктуемой со стороны России.

В эфире телеканала ZIK он отметил, что кураторами Кремля в УПЦ МП является Вадим Новинский и митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит Александр также отметил, что целью непризнания Православной церкви Украины со стороны Московского патриархата есть эскалация ситуации.

"И причиной этой эскалации является исключительно политические мотивы от Оппоблока. Непосредственно от господина Новинского", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что после Объединительного собора он стал клириком Православной церкви Украины во главе с новоизбранным каноническим митрополитом.

"А Украинская православная церковь, к которой мы принадлежали недавно, это совокупность епархии Русской православной церкви в Украине, как субъект и объект не воспринимается Вселенской православной церковью. Это епархия РПЦ, которая находится на территории государства Украина, которая объединена в определенную форму, которая зарегистрирована как Киевская митрополия. Есть юридическое лицо, которое представляет эту религиозную организацию. Но мы с владыкой Симеоном с 15 декабря к этой церкви не относимся", - добавил Александр Драбинко.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Православие Украинская православная церковь УПЦ МП Вадим Новинский Кремль Россия

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