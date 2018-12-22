УПЦ МП заявила, что поддерживает все инициативы Украины по Крыму и Донбассу и отказывается сменить название Сегодня, 11:32 934 Цей матеріал також доступний українською УПЦ МП пока не собирается менять название

В Украинской православной церкви Московского патриархата пока не видят оснований для изменения названия, заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП), архиепископ Климент (Вечеря).

В эфире Радио Свобода он отметил, что сейчас юридический отдел Киевской митрополии УПЦ МП анализирует законопроект, который недавно приняла Верховная Рада.

"Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять что-то в своих уставных документах. В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью. У нас не то, что в стране-агрессоре, а в ни одной другой зарубежной стране не находится центр", - отметил архиепископ Климент.

Он также отверг обвинения, что УПЦ (МП) якобы выступает на стороне России в вопросах Крыма и Донбасса.

"Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексию Крыма, осуждает все, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя российского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, касающиеся определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины", - сказал архиепископ.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно тексту документа, религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившего военную агрессию против Украины и временно оккупировала ее территорию, обязана по имени отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Закон также ограничивает доступ священнослужителей УПЦ МП в части, соединения Вооруженных сил и другие воинские формирования Украины.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.