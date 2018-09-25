УПЦ МП требует от экзархов патриарха Варфоломея покинуть ее "каноническую территорию"

Синод УПЦ МП заявил о вмешательстве во внутренние дела Украинской церкви

Украинская православная церковь Московского патриархата считает "антиканонической" деятельность экзархов, назначенных Вселенским Патриархом для подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви, и призвала их покинуть территорию Украины.

Такое решение было принято на заседании священного синода УПЦ МП, которое прошло 25 сентября в резиденции предстоятеля УПЦ МП на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Согласно решению синода, деятельность Константинопольских экзархов нарушает межконфессиональный мир в Украине и является "грубым вмешательством во внутренние дела УПЦ и нарушением ее канонической территории".

"Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", - говорится в решении синода УПЦ МП.

Кроме того, епископату УПЦ МП приказано приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.

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Напомним, что Вселенский Патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями Патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Патриарх Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины подтвердил свое решение предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

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