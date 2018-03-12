УПЦ МП лишила священника прихода из-за молитвы за украинских военных

В Запорожье руководство УПЦ Московского патриархата наказало своего священника Игоря Савву из-за молитвы за украинских военных, защищающих страну от агрессии РФ на Донбассе.
Кроме того, он отказывался упоминать во время своих богослужений главу РПЦ Кирилла, передает ТСН.
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При этом сам священник отметил, что не сильно расстроен своим отстранением.
"Вы знаете, этот процесс так давно идет, что сейчас я чувствую только облегчение и возвращаться совершенно нет желания. Но о прекращении служения, конечно, речь не идет", - написал он у себя в Facebook, комментируя свое изгнание из УПЦ МП.
Как отмечается, Савву неоднократно предупреждали о наказании, а 11 марта представители Запорожской епархии УПЦ МП пришли в церковь в сопровождении неизвестных лиц и сообщили, что больше он служить здесь не будет.
В свою очередь часть местных прихожан заявила, что в связи со своей патриотической позицией будут искать другое место для молитв.
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Ранее сообщалось, что в Запорожье во время собрания епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Свято-Покровском соборе разгорелся скандал из-за священника, заговорившего по-украински.
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