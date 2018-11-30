УПЦ КП: После получения томоса перехода с юлианского на григорианский календарь не будет

В УПЦ КП заявили, что автокефалия Украинской церкви не предусматривает перехода с юлианского на григорианский календарь.
Об этом Укринформу сообщил руководитель информационного отдела УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).
"Вопрос календаря никоим образом не рассматривается в контексте томоса. Никаких изменений календаря не будет. Это вопрос, который требует отдельного решения, и это решение будет принимать сама церковь", - отметил архиепископ.
Евстратий предположил, что в будущем можно перейти на использование григорианского календаря (новоюлианского - Ред.), если в этом будет потребность. Сейчас же вопрос не обсуждается - на этот счет нет единого мнения.
"Есть сторонники нового календаря, и есть противники. И поэтому мы не можем допустить, чтобы церковь делилась еще и в вопросе календаря", - подчеркнул он.
Архиепископ Евстратий утверждает, что фейки о переносе православных праздников, в частности, Рождества, были специально запущены Россией, их цель - посеять недоверие и вражду.
Православные в Украине используют юлианский календарь, однако 25 декабря (празднование Рождества по григорианскому календарю) в стране объявлен выходным.
29 ноября Священный синод Вселенского патриархата окончательно утвердил текст томоса для поместной православной церкви в Украине, а также проект ее устава, который будет рассмотрен украинскими иерархами на объединительном соборе в Киеве.
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