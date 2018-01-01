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УПЦ КП обсудит подготовку к созданию единой церкви на Архиерейском соборе

Сегодня, 14:52
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Патриарх Филарет

УПЦ КП соберется на Архиерейский собор 13 декабря для принятия решений относительно Объединительного собора, запланированного на 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Принимая во внимание благословение Его Святейшества Варфоломея…для принятия надлежащих решений о созыве и проведении 15 декабря 2018 года Чрезвычайного Объединительного собора иерархов Украинской православной церкви в составе украинского епископата… - созвать 13 декабря 2018 года в Киеве Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в сообщении УПЦ КП. 

Синод поручил патриарху Филарету и уполномоченным постоянным членам Священного синода УПЦ КП во взаимодействии с представителями Вселенского патриархата, УАПЦ, вовлеченных в процесс иерархов Московского патриархата в Украине, а также с представителями Украинского государства продолжить подготовку Чрезвычайного Объединительного собора 15 декабря.

"При подготовке регламента Собора должно быть учтено, что это Архиерейский собор единой поместной автокефальной Украинской православной церкви, поэтому право голоса должны иметь только украинские иерархи - члены Собора. Присутствие духовенства, монашества и мирян возможна только без решающего голоса", - уточнили в УПЦ КП.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь УПЦ КП

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