УПЦ КП: Десять иерархов Московского патриархата просили Вселенского патриарха дать Украине томос

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что пока нет оснований считать, что на объединительном соборе не будет никого из иерархов Московского патриархата.

В эфире Радио НВ Зоря сообщил, что десять иерархов МП обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии Украинской церкви.

По его словам, на объединительном соборе ожидаются представители всех церквей.

Наиболее очевидным местом для проведения Собора пресс-секретарь УПЦ КП назвал Софию Киевскую как всеукраинскую христианскую святыню. Собор должен состояться до следующего Синода в Константинополе в ноябре.

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий в комментарии Радио НВ сказал, что сейчас нет модели проведения объединительного собора. Саму же новость из Константинополя митрополит воспринял радостно.

Ранее Евстратий Зоря заявлял, что после получения Украинской церковью автокефалии к ней присоединится около половины приходов УПЦ Московского патриархата.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.