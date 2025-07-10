Как вернуться из СВЧ: до какой даты это можно сделать по упрощенной процедуре

В Украине до 30 августа 2025 года действует упрощенный порядок возвращения из СВЧ для тех, кто самовольно оставил часть до 10 мая и делает это впервые. NV проанализировал, как действует этот механизм и что делать другим.

Какой упрощенный порядок возврата из СЗЧ

Упрощенный порядок выхода из СЗЧ существует для тех, кто ушел до 10 мая включительно. Такая процедура продлится до 30 августа 2025 года.

Реклама

СЗЧ должен быть впервые. Если когда-то человек был в СЗЧ, то алгоритм не пройдет, рассказывает в эфире Украинского Радио адвокат, управляющий адвокатского бюро Назара Олексюка, ветеран российско-украинской войны Назар Олексюк.

1. Военнослужащий должен получить отношение от той части, где он хочет служить, и получить письменное согласие командира, это обязательное условие. Отношение действует не более 30 дней.

2. Подать рапорт в Армии + о желании вернуться на военную службу.

3. На следующий день обратиться в подразделение ВСП по месту своего проживания о том, что военнослужащий хочет вернуться на военную службу.

4. ВСП проверяет рапорт, поданный через Армию +, а также наличие отношения, и тогда выдает предписание военнослужащему выбыть в резервный батальон. Это специальные батальоны, созданные на базе оперативного командования. Каждое оперативное командование имеет свой резервный батальон. Лицо принимают в резервном батальоне, оформляют, ставят на вещевое, денежное, продовольственное обеспечение, проводят небольшое анкетирование о причинах СЗЧ. Через некоторое время человек выбывает из резервного батальона для прохождения дальнейшей службы в части, от которой лицо имеет отношение. Во время этого процесса закрывается уголовное производство, то есть процедура, что следователь делает представление в суд, а суд освобождает от ответственности — должна быть, ведь уголовное производство существует. Но тот факт, что оно не закрыто, не является препятствием, что человек уже ушел. Это называется упрощенный порядок выхода из СВЧ для тех, кто ушел до 10 мая включительно. Такая процедура продлится до 30 августа 2025 года.

Для остальных — второй способ возврата из СЗЧ

«Закон не отменяет эту амнистию, о которой мы говорили, она не ограничена никакими сроками. Амнистия продолжается, и очень маловероятно, что ее кто-то будет отменять. Следовательно, человек, который не попадает в эту категорию, не может обратиться в ВСП и ехать в резервный батальон», — пишет эксперт.

1. Военнослужащий должен получить отношение от той части, где он хочет служить, и получить письменное согласие командира, это обязательное условие. Отношение действует не более 30 дней.

2. С этим отношением надо непосредственно обратиться к следователю в ГБР, который ведет уголовное производство. Это сложная задача, чтобы узнать, какой именно следователь и где он находится. Мы как адвокаты в этом помогаем — обращаемся с запросами.

3. Следователь оформляет представление в суд на освобождение от уголовной ответственности.

4. Суд выдает определение, что лицо надо освободить от уголовной ответственности. Производство закрывается.

5. Лицо направляется для дальнейшего прохождения службы именно в ту часть, которая указана в отношении.

«Может возникнуть логичный вопрос, чем отличается упрощенная процедура от обычной. Упрощенная процедура позволяет это сделать в короткий период времени, не дожидаясь суда и отмены уголовных производств. А в обычном порядке надо ждать, потому что суд происходит не сразу, к тому же он может быть расположен далеко территориально. Это два основных способа, как на сегодня возвращаться из СВЧ», — добавляет Назар Олексюк.