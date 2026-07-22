Журналисты Forbes, в частности, считают, что боеприпас Firefly — это мощная новая возможность для украинского парка тяжелых бомбардировочных дронов (Фото: mod.gov.ua)

Ранее на нынешней неделе Минобороны Украины объявило о вводев строй новой серии управляемых беспилотных бомб Firefly — они уже применялись в боевых условиях, но теперь допущены к использованию и готовы к серийному производству.

Об этом 21 июля сообщает издание Forbes.

Журналисты, в частности, считают, что Firefly — мощная новая возможность для украинского парка тяжелых бомбардировочных дронов.

«Это мощное новое средство для украинского парка тяжелых бомбардировочных дронов. Оно позиционируется как дополнительный комплект, подходящий для бомб весом от 2 до 20 фунтов (от 900 г до 9 кг.)», — пишет Forbes.

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Как пишет издание, в данном случае важно, что у Firefly — простая и недорогая конструкция, которая позволяет легко наладить ее производство в больших масштабах.

«Производители заявляют, что могут выпускать 10 000 единиц в месяц и готовы наращивать объемы по мере необходимости. Первые видеозаписи Firefly в действии свидетельствуют об огромном потенциале этого оружия», — пишет издание.

Как пишет издание со ссылкой на разработчиков, которые пожелали сохранить анонимность, с помощью Firefly украинские военные могут наносить точные удары с точностью 60 см-2,13 м с больших высот (182 метра- 487 метров), тем самым снижая уязвимость перед огнем стрелкового оружия и радиопомехами.

«При цене всего $240 (10 500 грн) за единицу и ежемесячной производственной мощности в 10 000 штук Firefly — чрезвычайно экономичное оружие. Данная инновация подчеркивает стремительное развитие Украиной доступных оборонных технологий, а в будущем планируется создание управляемых планирующих бомб для нанесения ударов с безопасного расстояния», — подытожили в Forbes.

20 июля в Минобороны Украины разработали и успешно испытали новый класс управляемых боеприпасов Firefly — ожидается, что уже в самом скором времени начнется их серийное производство.

«Боеприпасы Firefly разработаны для поражения наиболее сложных целей — вражеских блиндажей, укреплений и других защищенных позиций. Боевую систему испытали на основных украинских дронах-бомбардировщиках, где она подтвердила высокую эффективность», — заявили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве озвучили основные характеристики и преимущества Firefly:

способен работать на высоте до 800 метров;

на высоте до 800 метров; после сброса самостоятельно рассчитывает и корректирует траекторию полета к заданной цели;

к цели; сохраняет высокую точность под воздействием вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);