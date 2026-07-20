Проверили на дронах-бомберах. В Минобороны рассказали об успешных испытаниях нового управляемого боеприпаса Firefly

Кроме того, в Минобороны Украины озвучили основные характеристики и преимущества Firefly (Фото: mod.gov.ua)

В Министерстве обороны Украины разработали и успешно испыталиновый класс управляемых боеприпасов Firefly — ожидаются, что уже в самом скором времени начнется их серийное производство.

Об этом 20 июля сообщили представители ведомства.

«Боеприпасы Firefly разработаны для поражения наиболее сложных целей — вражеских блиндажей, укреплений и других защищенных позиций. Боевую систему испытали на основных украинских дронах-бомбардировщиках, где она подтвердила высокую эффективность», — заявили в Минобороны.

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Кроме того, в ведомстве озвучили основные характеристики и преимущества Firefly:

способен работать на высоте до 800 метров;

на высоте до 800 метров; после сброса самостоятельно рассчитывает и корректирует траекторию полета к заданной цели;

к цели; сохраняет высокую точность под воздействием вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

позволяет уничтожать позиции оккупантов с безопасного для носителя расстояния.

«Путь к серийному производству открывает постановление Кабинета Министров Украины от 13 октября 2025 года № 1310. Документ позволяет Минобороны передавать права на использование технологии частным оборонным предприятиям. Производители и участники кластера Brave1 могут подключиться к масштабированию Firefly и интегрировать готовую технологию в собственное производство», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в июле 2026 года Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины новый наземный роботизированный комплекс (НРК) Tanchik Droid 12.7 .

Справка. Tanchik Droid 12.7 — это наземный роботизированный комплекс, предназначенный для выполнения логистических задач, поражения небронированной и легкобронированной техники противника, а также для дистанционного наблюдения за полем боя и ведения разведки.

Он производится в Украине. Оператор НРК может дистанционно управлять комплексом из укрытия, где размещена станция управления.

Наземный дрон оснащен пулеметом Browning M2 калибра 12,7 мм с боекомплектом на 300 патронов.

Дрон оснащен электрическим аккумулятором и гусеничным шасси. Его передняя и задняя камеры оборудованы тепловизорами.