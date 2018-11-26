26 ноября 2018, понедельник

Уполномоченный президента Украины рассказал о состоянии троих раненных в Керченском проливе моряков

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Бабин: Трое украинских военных получили осколочные ранения, их прооперировали
Фото: Крым.Реалии (RFE/RL)

Бабин: Трое украинских военных получили осколочные ранения, их прооперировали

Постоянный представитель президента Украины Борис Бабий сообщил, что есть информация, что троим из шести украинских моряков, раненых во время захвата Россией украинских военных судов, сделали операции, у них осколочные ранения.

"Из других источников нам известно, что были проведены операции в отношении этих трех лиц, которые упоминаются (украинских моряков, которых Россия признает раненными - ред.) или других трех лиц, которые возможны, что состояние стабильно, но там все непросто - ранения осколочные. Это уже определяет уровень применения оружия государством-агрессором", - заявил Бабин.

По его словам, что произошло еще с тремя раненными, точно неизвестно. Бабин добавил, что, насколько известно, нескольких украинских моряков перевезли в Москву.

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Ранее он уже заявлял, что троих из шести украинских моряком могли доставить в Москву, но пока эта информация полностью не подтверждена.

Российские СМИ обнародовали имена троих украинских моряков, которые были ранены и доставлены в больницу оккупированной Керчи.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила в комментарии Громадському, что из шести украинских моряков - членов экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных Россией в Азовском море - трое сейчас находятся в 1-й Керченской больнице в аннексированном Крыму, а остальные трое - у российских следователей.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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