Уполномоченный президента Украины рассказал о состоянии троих раненных в Керченском проливе моряков

Постоянный представитель президента Украины Борис Бабий сообщил, что есть информация, что троим из шести украинских моряков, раненых во время захвата Россией украинских военных судов, сделали операции, у них осколочные ранения.

"Из других источников нам известно, что были проведены операции в отношении этих трех лиц, которые упоминаются (украинских моряков, которых Россия признает раненными - ред.) или других трех лиц, которые возможны, что состояние стабильно, но там все непросто - ранения осколочные. Это уже определяет уровень применения оружия государством-агрессором", - заявил Бабин.

По его словам, что произошло еще с тремя раненными, точно неизвестно. Бабин добавил, что, насколько известно, нескольких украинских моряков перевезли в Москву.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Ранее он уже заявлял, что троих из шести украинских моряком могли доставить в Москву, но пока эта информация полностью не подтверждена.

Российские СМИ обнародовали имена троих украинских моряков, которые были ранены и доставлены в больницу оккупированной Керчи.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила в комментарии Громадському, что из шести украинских моряков - членов экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных Россией в Азовском море - трое сейчас находятся в 1-й Керченской больнице в аннексированном Крыму, а остальные трое - у российских следователей.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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