Происходит имитация. Несмотря на заявления об «отделении», УПЦ остается частью православия России — интервью с Епифанием 11 июня, 08:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською На фото — предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Фото:ПЦУ)

Война в Украине обострила ситуацию в украинском православии и открыла для двух его церквей — Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви (УПЦ), подчиненной Московскому патриархату, — новый этап отношений. В мае этого года на специально созванном Соборе УПЦ провозгласила о разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). Это произошло на фоне достаточно заметного сокращения симпатий украинцев к этой церкви и массового перехода религиозных общин в ПЦУ.

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Глава ПЦУ митрополит Епифаний встретился с НВ, чтобы рассказать о собственном видении будущего украинского православия и дальнейшем становлении поместной церкви Украины в условиях войны. Каждый раз, упоминая УПЦ, он подчеркивал ее принадлежность к Московскому патриархату.

— На ваш взгляд, что произошло на Соборе УПЦ в конце мая и каким вы видите статус, в котором сейчас находится эта церковь?

— 27 мая в Феофании состоялся Собор Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Некоторые пытаются толковать то, что произошло, как полное отделение УПЦ МП от РПЦ. Но это скорее выглядит как решение, позволяющее в определенной степени избежать ответственности перед законом № 2662 о переименовании. В этом законе говорится, что если церковь имеет центр управления в стране-агрессоре, то она должна соответственно и изменить свое название с УПЦ на РПЦ. Как мы видим, есть попытки вычистить в уставе любые упоминания РПЦ. Но в первом пункте устава, который был опубликован недавно, было видно, что речь идет о грамоте 1990 года, которая была вручена тогда бывшему митрополиту УПЦ Филарету. В нем идет речь о независимости и самостоятельности в управлении, но при этом УПЦ остается неотъемлемой частью РПЦ. Поэтому, несмотря на то, что было изъято, они и в дальнейшем остаются частью РПЦ, потому что ни словом не было сказано, что они провозглашают автокефалию и выходят из состава РПЦ.

Если из документов Собора мы этого не видим, то в определенной степени сейчас происходит имитация, что они являются независимой и самостоятельной церковью. Отделение как такового мы не видим, а только слышим заявления. Возможно, все это для того, чтобы приостановить процесс перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ, но увидим, потому что сейчас внутри церкви происходят споры.

Есть много тех, кто поддерживает отделение от РПЦ, и мы приветствуем то, что было провозглашено в решении Собора о предстоящем диалоге. Мы сами накануне их Собора обратились с инициативой начать диалог, но без всяких предпосылок, а тем более ультиматумов. Они вроде бы и откликнулись, но выдвинули нам ультиматумы [речь идет об обращении УПЦ, где есть требования прекратить «силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов УПЦ» и «решить вопросы каноничности иерархии ПЦУ»], на которые мы никогда не пойдем, потому что мы признанная поместная Православная церковь Украины.

— УПЦ — неоднородная церковь, и там много патриотов, которые хотели бы отделить от РПЦ. Вы получали от церкви и ее представителей уже после Собора сигналы готовности к диалогу?

— Мы призывали к диалогу, но с условием, что они не будут ставить ультиматумов, потому что сам диалог предполагает, что нужно начинать с чистого листа. С их стороны есть желающие этого диалога. Есть архиереи, есть духовенство, с которым мы поддерживаем контакт, и я верю, что в будущем это перерастет во что-то большее. Мы сумеем начать диалог, особенно когда Москва начнет на них еще больше давить. Мы уже видим шантаж со стороны РПЦ, когда они забрали крымские епархии от УПЦ, создав там крымскую метрополию во главе с митрополитом Лазарем, а он до сих пор — член священного Синода УПЦ МП. Это четкий знак к УПЦ, что они не должны удаляться. Если они будут удаляться, то дальше будут аннексированы донецкие и луганские епархии, а также епархии недавно оккупированных территорий. Да, мы видим борьбу сил в УПЦ, большинство церкви выступает за отделение от РПЦ, но все же остается меньшинство, которое стремится оставаться частью РПЦ, и оно активно.

— Украина выиграла бы, имея единственную большую поместную церковь. Видите ли вы это воссоединение как неизбежное? Есть ли предостережения относительно него?

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