«Изобретение для прикрытия несамостоятельности». В ПЦУ прокомментировали решение УПЦ МП о независимости от РПЦ

28 мая, 02:25
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Собор УПЦ (московского патриархата) (Фото:Українська Православна Церква/Facebook)

Собор УПЦ (московского патриархата) (Фото:Українська Православна Церква/Facebook)

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря критически высказался о соборе УПЦ (московского патриархата), на котором объявили о полной самостоятельности и независимости от российской церкви.

«Итоги Собора УПЦ можно кратко оценить словами митрополита Епифания в докладе на Архиерейском соборе ПЦУ: Из большой тучи — маленький дождь», — заявил архиепископ.

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Он отметил, что заявления УПЦ МП о российской агрессии «максимально мягкие и обтекаемые».

«Это после трех месяцев страданий, которые главным образом коснулись областей, где много симпатиков МП. На все, что сочли нужным сказать о войне, найдено 40 слов! И ни одного из них — об оценке идеологии русского мира как основы агрессии и о своей роли в распространении этой идеологии», — сообщил архиепископ.

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Евстратий Зоря считает, что с помощью «зачистки устава» УПЦ МП хочет скрыть то, что остается в юрисдикции Московского патриархата.

«Слова о „независимости и самостоятельности“ — изобретение еще 1990 (!) года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии — даже о теоретическом желании ее достижения. Что означает „независимость и самостоятельность 2.0“? Новый интерфейс старой программы? Если эта „независимость и самостоятельность“ более независимая и самостоятельная, чем была, то не является ли это одно признанием правоты утверждений УАПЦ/УПЦ КП/ПЦУ, что „самостоятельность и независимость“ на самом деле не была ни тем, ни другим?», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/yevstr/posts/pfbid02FeVpBrhN8XiwoF6XsTvKoSQDvfLCtB76BLfGt2WiR5WtyFc7VBiy4LS2hxzTCBFBl

27 мая Собор УПЦ (московского патриархата) 27 мая объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Религия РПЦ УПЦ МП Православная церковь Украины Христианство Православие ПЦУ

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