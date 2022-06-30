Во Львове запретили деятельность УПЦ МП 30 июня, 14:14 УПЦ МП в Украине возглавляет митрополит Онуфрий (Фото:upc.lviv.ua)

В четверга, 30 июня, во Львове запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Такое решение было принято на заседании Львовского горсовета, сообщил депутат Юрий Ломага.

«Мной было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной Церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви Группа Догнала на территории Львовской городской территориальной общины и я благодарю коллег-депутатов, поддержавших эту инициативу», — написал он в своем Facebook.

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Ломага подчеркнул, что деятельность этих структур носит «откровенно антигосударственный и антиукраинский характер».

«Российской агентуре не место во Львове. Московский патриархат и Группа Догнала несут угрозу национальной безопасности Украины», — резюмировал он.

В начале марта священники УПЦ (МП) записали обращение, в котором призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из московского патриархата.

По состоянию на конец апреля священники УПЦ (МП) также собрали более 400 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом. Предстоятель РПЦ, приспешник российского диктатора Владимира Путина, поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.

6 мая деятельность УПЦ МП запретили в Броварах на период действия военного положения.

27 мая состоялся Собор УПЦ МП, который объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла.



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