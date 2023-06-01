На Закарпатье запретили деятельность УПЦ МП 1 июня, 15:58 Храм УПЦ МП в Мукачево на Закарпатье (Фото:Tyleninov/Wikimedia)

В четверг, 1 июня, в Закарпатской области запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.

Соответствующее решение приняли на заседании облсовета, сообщили в пресс-службе органа.

В принятом постановлении говорится, что на территории Закарпатской области запрещается деятельность религиозных организаций, сотрудничающих или связанных со страной-агрессором РФ.

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К запрету также добавляются рекомендации правоохранителям обеспечить быстрое и эффективное реагирование на выявление фактов антиукраинской пропаганды.

С ноября прошлого года СБУ проводило проверки в монастырях, церквях и помещениях УПЦ МП по всей Украине. В ходе контрразведывательных мероприятий было обнаружено большое количество пророссийской литературы, а также россиян с сомнительными документами.

19 января Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля заявила, что, согласно выводам религиоведческой экспертизы, УПЦ остается структурным подразделением РПЦ.

В ряде областей Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ МП.