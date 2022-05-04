«Угроза нацбезопасности». Мэр Конотопа запретил УПЦ МП 4 мая, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Артем Семенихин (Фото:Артем Семенихин/Facebook)

Городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин сообщил, что запретил в городе деятельность Украинской православной церкви московского патриархата.

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В Facebook Семенихин опубликовал фотографию своего распоряжения от 3 мая о запрете деятельности УПЦ (МП). В документе сказано, что она несет угрозу национальной безопасности Украины.



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«Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспатриархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ», — написал мэр.

Секретарь Конотопской епархии УПЦ отец Богдан заявил, что Семенихин «в корне неправ, когда говорит о Московском патриархате», сообщает Суспільне:

«У нас нет Московского патриархата. Есть Украинская православная церковь».



Ранее священники УПЦ (МП) собрали более 400 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом. Предстоятель РПЦ, приспешник российского диктатора Владимира Путина, фактически поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.

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