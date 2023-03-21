В УПЦ МП заявили, что им закрыли доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры 21 марта, 10:29 Пещеры Киево-Печерской лавры (Фото:news.church.ua)

На фоне выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры представителям московского патриархата был закрыт доступ к пещерам и мощам Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.

В УПЦ МП заявили, что в понедельник, 20 марта от руководства национального заповедника Киево-Печерская лавра в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности «культурных ценностей».

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Также в связи с этим прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

«То есть молитва в этих храмах будет невозможна», — говорится в сообщении.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.