УПЦ МП должна в течение трех дней покинуть Киево-Печерскую лавру. Комиссия Минкульта завершила работу 6 июня, 15:43 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Комиссия Министерства культуры и информполитики завершила работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской лавры. Теперь УПЦ МП должна покинуть монастырь в течение трех дней.

Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко во вторник, 6 июня.

«В целом комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов. Все в разном состоянии. УПЦ МП допущено самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника. Со всем этим еще будем разбираться», — отметил он.

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По словам министра, заповедник уже направил УПЦ МП требование о немедленном освобождении помещений Лавры. Если этого не произойдет, то там подадут в суд, чтобы обеспечить доступ заповеднику ко всему имуществу монастыря.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Сначала комиссию Минкульта не пускали туда, но в конце концов ей удалось попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, которую арендовала УПЦ МП, и выявить первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Потом также фиксировали нарушения.



1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи разговоров, которые стали доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.