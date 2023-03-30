Полиция открыла уголовное дело из-за повреждения техники журналистов в Лавре 30 марта, 17:03 Церковники УПЦ МП толкали журналистов и угрожали им (Фото:Скриншот видео Телеграф/Telegram)

Полиция Киева начала уголовное производство после сообщения журналистов о том, что одним из священников Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора во время съемки сюжета в четверг, 30 марта.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Представители СМИ обратились с заявлением по поводу препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Соответствующее видео инцидента также публиковали Telegram-каналы.

Видео дня

О каком именно СМИ идет речь, правоохранители не уточняют. Однако ранее появилось видео, как церковники ударили камеру Радио Свободы, толкнули журналистов Суспільного и сорвали крепеж на камере оператора. Суспільне обещало обратиться в полицию.

Также сообщалось, что наместник Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Павел толкал и угрожал журналистам Телеграфа и Эспрессо. Один из священников порвал фотокору Яну Доброносову провод к технике.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф, либо арест до 6 месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.