Когда хватают мебель и иконы. Что показал старт процесса выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры — религиовед 29 марта, 16:16 Эксклюзив NV Большая колокольня Киево-Печерской Лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Об этом Людмила Филипович, доктор философских наук и профессор Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, рассказала в интервью Радио NV. По ее мнению, в условиях войны, когда Украина теряет огромные человеческие, материальныеи экологические ресурсы, УПЦ МП заняла странную позицию, потому что так и не смогла осудить РФ и ее руководителей. «Вот никто не может в Украине со 100% уверенностью сказать, что эта церковь полностью украинская, что она стоит на патриотических позициях», — добавила религиовед.

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Комментируя вопрос вывоза УПЦ МП имущества и ценностей из Киево-Печерской Лавры, она отметила, что имущественные вопросы входят в компетенцию созданной для этого межведомственной комиссии. «И это ответственность тех людей, которые будут подписывать документы, проверяя наличие предметов, указанных в предварительных переписях, предварительных документах», — пояснила она.

В то же время Филипович выразила удивление, что представители УПЦ МП в первую очередь взялись вывозить из Лавры материальные ценности.