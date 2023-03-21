Выселение из Лавры. Правда ли, что УПЦ МП — российская церковь и как трактовать заявления Епифания и Папы Римского — религиовед

21 марта, 15:06
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Верующие, пришедшие в Киево-Печерскую Лавру на службу, которую проводил глава УПЦ МП Онуфрий (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Верующие, пришедшие в Киево-Печерскую Лавру на службу, которую проводил глава УПЦ МП Онуфрий (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Религиовед Дмитрий Горевой в интервью Radio NV рассказал, действительно ли УПЦ МП является российской церковью и как трактовать заявления главы ПЦУ Епифания и Папы Римского Франциска по поводу последних событий вокруг Киево-Печерской лавры.

В эфире Radio NV Горевой констатировал, что формально УПЦ МП все еще остается частью российской церкви.

«Во-первых, в самом уставе российской церкви указано, что УПЦ МП является частью РПЦ. Ни Онуфрий, ни их Синод, никто не отрицает этот устав, никто не требует от Кирилла, что уберите упоминания о нас, мы уже не часть РПЦ. Никто этого не делает, значит, они с этим соглашаются. Во-вторых, в уставе УПЦ МП есть отсылка к грамоте патриарха Алексея II, которой и была сформирована эта УПЦ МП. Грамота была получена еще в начале 1990-х, и если тогда УПЦ МП входила в состав РПЦ, не была независимой, то что изменилось сейчас? Ничего не изменилось. Они и дальше являются частью РПЦ», — пояснил религиовед.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   РПЦ Патриарх Кирилл Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Дмитрий Песков Митрополит Епифаний Папа Римский Франциск радио NV

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