«Заявления УПЦ МП лживы». Военный, которого избили в церкви в Хмельницком, рассказал, что произошло 10 апреля, 19:15 NV Премиум Артур Ананьев в больнице в Хмельницком после избиения (Фото:Фото предоставлено Артуром Ананьевым Lb.ua)

Военный ВСУ Артур Ананьев, избитый в одной из церквей УПЦ МП в Хмельницком, в эфире Radio NV рассказал об этом событии.

В эфире Radio NV Ананьев подчеркнул, что «любое заявление РПЦ или УПЦ МП, как они себя называют» - лживое.

« Предыдущие заявления их были о том, что я сбросил Евангелие. Потом появилось видео, они сказали, что я облил Евангелие. Они говорили, что я не военный. Когда пришли мои боевые собратья, они уже начали какую-то другую схему думать. Я думаю, что скоро перерастет в то, что «мы его пробовали задерживать, потому что он пришел с гранатой в [состоянии] алкогольного опьянения], что, кстати, я тоже встречал. Они писали, что я был в алкогольном опьянении», – рассказал военный.

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