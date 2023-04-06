История УПЦ МП во Львове закончена — Садовый 6 апреля, 18:36 Свято-Георгиевский кафедральный собор во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что «история московского патриархата» в городе «закончена за два дня».

Мэр написал в Telegram, что незаконно построенная церковь в массиве Сыхов демонтирована, помещение монастыря на улице Пекарская официально перешло в пользование Первого медицинского объединения — там будут развивать реабилитацию для военных и продолжит работу монастырь ПЦУ.



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Также Садовый сообщил, что храмом на улице Бобанича будет пользоваться религиозная громада ПЦУ, а хозяйка помещения на улице Антоновича расторгла соглашение с УПЦ (МП), после чего парафия прекратила службу.



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«Благодарю всех, кто присоединился и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершил историю московского патриархата в нашем городе. За уважение к закону, сдержанность и толерантность», — заявил Садовый.



5 апреля громада главного храма Львовской епархии УПЦ МП Свято-Георгиевского Кафедрального собора во Львове приняла решение о переходе в ПЦУ.