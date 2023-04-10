Россия может добиваться выгодной ей паузы на Пасху, ее религиозные репрессии в Украине стали частью кампании геноцида — ISW 10 апреля, 09:00 Разрушенный храм в селе Богородичное, Краматорский район Донецкой области (Фото:Volodymyr Kutsenko / oikoumene.org)

Россия лживо обвиняет Украину в притеснениях религиозных свобод по отношению к УПЦ МП, тогда как сама развернула на оккупированных территориях Украины настоящие религиозные чистки — как часть более широкой кампании геноцида против украинцев.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны, который детально анализирует религиозные репрессии России на всей оккупированной территории Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Видео дня

Аналитики констатируют, что все это время «Россия продолжает использовать религию как оружие, пытаясь дискредитировать Украину на международной арене, и использует информационные операции о религии для продвижения военных целей, несмотря на то, что сама совершает грубые нарушения религиозной свободы в оккупированной Украине». Они также предупреждают, что РФ может использовать православную Пасху (16 апреля), чтобы взять паузу и попытаться задержать украинское контрнаступление, призвав к «прекращению огня» из-за якобы уважения к православным верующим — несмотря на то, что Россия никак не проявила такого уважения к религии в районах, оккупированных ее войсками. «Российские религиозные преследования, вероятно, также являются частью текущей российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленных на искоренение идеи независимой украинской национальности или Православной церкви Украины (ПЦУ)», — пишут аналитики.

В подтверждение своих выводов они приводят ряд наблюдений, детально подтвержденных фактами. Ниже лишь краткое их изложение:

С начала полномасштабного вторжения российские военные или оккупационные « власти» совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований в Украине — лишь подтвержденных и целенаправленных . По меньшей мере, 26 мест богослужения оккупанты закрыли, «национализировали» или насильно передали контролируемой Кремлем Русской православной церкви Московского патриархата; как минимум 29 священнослужителей или религиозных лидеров были намеренно убиты россиянами; не менее 13 культовых сооружений были ограблены, осквернены или намеренно уничтожены на оккупированных территориях Украины. ( Это лишь небольшая часть данных, признает ISW, поскольку они не включают случаи гибели религиозных деятелей во время массированного огня и 494 разрушенных культовых сооружений в Украине, которые российские военные полностью уничтожили, повредили или ограбили, согласно данным украинского Института религиозной свободы по состоянию на февраль 2023, поскольку ISW не может независимо проверить все эти факты).



власти» совершили по меньшей мере . По меньшей мере, 26 мест богослужения оккупанты закрыли, «национализировали» или насильно передали контролируемой Кремлем Русской православной церкви Московского патриархата; как минимум 29 священнослужителей или религиозных лидеров были намеренно убиты россиянами; не менее 13 культовых сооружений были ограблены, осквернены или намеренно уничтожены на оккупированных территориях Украины. Это лишь небольшая часть данных, признает ISW, поскольку они не включают случаи гибели религиозных деятелей во время массированного огня и 494 разрушенных культовых сооружений в Украине, которые российские военные полностью уничтожили, повредили или ограбили, согласно данным украинского Института религиозной свободы по состоянию на февраль 2023, поскольку ISW не может независимо проверить все эти факты). Российские власти систематически угнетают религиозную свободу даже в России как предмет государственной политики ( ратифицированный в 2016 году « закон Яровой»).

ратифицированный в 2016 году закон Яровой»). Свою государственную политику систематического религиозного преследования РФ экспортирует на оккупированные территории Украины.



Не только после вторжения 2022 года, но и с 2014-го российская оккупационная « власть» ведет репрессии против украинских религиозных общин в квази-«республиках» на востоке Украины и в незаконно оккупированном Крыму.

власть» ведет репрессии против украинских религиозных общин в квази-«республиках» на востоке Украины и в незаконно оккупированном Крыму. Текущая кампания религиозных преследований со стороны Москвы призвана искоренить автокефальную Православную церковь Украины ( ПЦУ), которую Москва считает раскольнической — несмотря на решение Вселенского патриарха в 2019 году о предоставлении ПЦУ независимости от Московского патриархата ( исследование ISW выявило, что 34% фактов религиозного преследования со стороны оккупантов были направлены против ПЦУ, что делает ее религиозной группой, которая подвергается атакам больше всего).

ПЦУ), которую Москва считает раскольнической — несмотря на решение Вселенского патриарха в 2019 году о предоставлении ПЦУ независимости от Московского патриархата исследование ISW выявило, что 34% фактов религиозного преследования со стороны оккупантов были направлены против ПЦУ, что делает ее религиозной группой, которая подвергается атакам больше всего). Российские оккупационные силы также атаковали другие конфессии, который демонстрировали приверженность украинской культуре ( захватили двух украинских греко-католических священников в Бердянске в ноябре 2022 года, депортировали их и фактически закрыли главную Украинскую греко-католическую церковь в Мелитополе в декабре 2022 года; а также арестовали протестантского пастора и закрыли его общину в Мелитополе).

захватили двух украинских греко-католических священников в Бердянске в ноябре 2022 года, депортировали их и фактически закрыли главную Украинскую греко-католическую церковь в Мелитополе в декабре 2022 года; а также арестовали протестантского пастора и закрыли его общину в Мелитополе). Кампания России также направлена на репрессии протестантского меньшинства в Украине. Баптисты составляли 13% жертв — вторая группа после представителей ПЦУ ( ISW упоминает также о сообщениях о преследованиях баптистов в районе оккупированных Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя и Мелитополя, и больше всего — на юге Украины. Протестанты стали жертвами 35% и 48% случаев репрессий в оккупированных Херсонской и Запорожской областях соответственно. Протестанты пострадали от двух третей случаев репрессий в оккупированном Мариуполе).

ISW упоминает также о сообщениях о преследованиях баптистов в районе оккупированных Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя и Мелитополя, и больше всего — на юге Украины. Протестанты стали жертвами 35% и 48% случаев репрессий в оккупированных Херсонской и Запорожской областях соответственно. Протестанты пострадали от двух третей случаев репрессий в оккупированном Мариуполе). По имеющейся информации, российские солдаты ведут себя крайне жестоко относительно протестантов в оккупированных районах Украины, называя их «американскими шпионами», «сектантами», «врагами русского православного народа» и угрожая истреблением.

Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное представление России как религиозно толерантного государства (х отя она одновременно сознательно подавляет религиозные свободы в Украине). Представляя Россию как защитника традиционных «х ристианских ценностей», Кремль лживо обвиняет Украину в якобы религиозной нетерпимости к УПЦ МП, чтобы завоевать приверженность религиозных общин во всем мире и в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.

Представляя Россию как защитника традиционных ристианских ценностей», Кремль лживо обвиняет Украину в якобы религиозной нетерпимости к УПЦ МП, чтобы завоевать приверженность религиозных общин во всем мире и в надежде настроить международное общественное мнение против Украины. УПЦ МП — «это не независимая религиозная организация, а часть российского государства и инструмент российской гибридной войны» , констатируют аналитики ISW. Они напоминают, что УПЦ МП является подчиненным Кремлю элементом Русской православной церкви в Украине и оказывала поддержку первоначальному вторжению России в Крым и Донбасс еще в 2014 году. Кроме того, российские солдаты использовали храмы УПЦ МП в качестве военных складов, гарнизонов, полевых госпиталей и даже боевых позиций во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В Лисичанске один из священников УПЦ МП собирал информацию о священнослужителях ПЦУ и давал указания российским солдатам убить украинского священника. Российские силы сделали все возможное, чтобы наказать отдельных священников УПЦ МП в Украине, отказавшихся сотрудничать с российскими войсками. Так, в феврале 2023 года российские войска провели обыск в кафедральном соборе Александра Невского УПЦ МП в Мелитополе, чтобы зарегистрировать священников УПЦ МП, отказавшихся молиться за успех российских военных в Украине или за здоровье предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. А в апреле 2022 года российские военные похитили священника УПЦ МП, активно раздававшего гуманитарную помощь мирным украинцам в Херсоне.

, констатируют аналитики ISW. Они напоминают, что УПЦ МП является подчиненным Кремлю элементом Русской православной церкви в Украине и оказывала поддержку первоначальному вторжению России в Крым и Донбасс еще в 2014 году. Кроме того, российские солдаты использовали храмы УПЦ МП в качестве военных складов, гарнизонов, полевых госпиталей и даже боевых позиций во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В Лисичанске один из священников УПЦ МП собирал информацию о священнослужителях ПЦУ и давал указания российским солдатам убить украинского священника. Российские силы сделали все возможное, чтобы наказать отдельных священников УПЦ МП в Украине, отказавшихся сотрудничать с российскими войсками. Так, в феврале 2023 года российские войска провели обыск в кафедральном соборе Александра Невского УПЦ МП в Мелитополе, чтобы зарегистрировать священников УПЦ МП, отказавшихся молиться за успех российских военных в Украине или за здоровье предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. А в апреле 2022 года российские военные похитили священника УПЦ МП, активно раздававшего гуманитарную помощь мирным украинцам в Херсоне. Россия будет продолжать использовать УПЦ МП и религию как оружие для разжигания социальной напряженности в Украине и влияния на реалии боевых действий, прогнозируют эксперты Института. Российские войска, скорее всего, также усилят кампанию религиозных репрессий и постараются уничтожить религиозные организации, не зависящие от контроля Кремля — так же, как российские силы поступили с мусульманским крымскотатарским населением Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.

прогнозируют эксперты Института. Российские войска, скорее всего, также усилят кампанию религиозных репрессий и постараются уничтожить религиозные организации, не зависящие от контроля Кремля — так же, как российские силы поступили с мусульманским крымскотатарским населением Крыма после оккупации полуострова в 2014 году. Именно поэтому международные сторонники настоящей религиозной свободы должны поддерживать усилия Украины по освобождению своих территорий, отмечают в ISW. «Религиозная свобода в Украине — особенно свобода религиозных меньшинств — гораздо лучше защищена на контролируемых Украиной территориях, чем в России или на оккупированных Россией украинских территориях», — подчеркивают аналитики.

Подтверждены факты религиозных репрессий в Украине:

Инфографика: ISW

В целом систематическое религиозное преследование со стороны России поддерживает более широкую российскую кампанию культурного геноцида против Украины, заключают эксперты Института изучения войны. Ранее в ISW констатировали, что Россия также проводит массовые депортации украинских детей и депопуляцию оккупированных территорий — вероятно, это кампания умышленной этнической чистки. В целом Кремль «стремится искоренить понятие уникальной украинской культурной идентичности». Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказание за него провозглашает, что геноцид включает «действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Это определение согласуется с нынешними усилиями России устранить «нежелательные» украинские религиозные группы на оккупированных украинских территориях — включая умышленные атаки и вандализм относительно культовых сооружений в Украине.

Аналитики ISW также предполагают, что Кремль в собственных интересах может призвать к прекращению огня во время православной Пасхи 16 апреля, как это было сделано на православное Рождество в январе 2023 года. В таком случае Москва будет преследовать несколько целей:

такая пауза принесет непропорциональную пользу российским войскам и позволит им закрепить свои успехи в Бахмуте и подготовить оборону против контрнаступления Украины весной 2023 года;



Путин может призвать к прекращению огня, чтобы представить Украину как неуступчивую сторону, которая якобы не желает сделать необходимые шаги для переговоров.

прекращение огня по религиозным мотивам дополнительно усилило бы российскую пропагандистскую операцию, которая представляет Украину как страну, которая « подавляет» религиозную свободу и позиционирует Путина как настоящего « защитника» христианской веры.

Однако ни один комбатант не обязан соглашаться на прекращение огня по религиозным или другим соображениям, напоминает ISW. Если Россия предложит, а Украина откажется от прекращения огня на православную Пасху, Кремль не продемонстрирует большей преданности защите христианства или христианских ценностей и не докажет, что Киев отвергает эти ценности.

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW за 9 апреля:

российские источники с возмущением отреагировали на то, что российские власти обвинили члена Союза добровольцев Донбасса Юрия Евича в дискредитации российских войск ( он якобы провел для работников Росгвардии урок тактической медицины, негативно изображавший российские силы в Украине);

он якобы провел для работников Росгвардии урок тактической медицины, негативно изображавший российские силы в Украине); Евгений Пригожин прямо раскритиковал подход российского МИД к председательству России в Совете Безопасности ООН ( СБ ООН) и предложил собственный список пунктов повестки дня Совбеза — вероятно, это был демонстративный акт, направленный на поддержку его авторитета в российском ультранационалистическом сообществе и на то, чтобы косвенно представить себя в роли президента РФ;

СБ ООН) и предложил собственный список пунктов повестки дня Совбеза — вероятно, это был демонстративный акт, направленный на поддержку его авторитета в российском ультранационалистическом сообществе и на то, чтобы косвенно представить себя в роли президента РФ; по данным Украины, российские войска сосредоточили 113 батальонно-тактических групп ( БТГ) на Запорожском направлении и 205 БТГ на Донецком направлении;

БТГ) на Запорожском направлении и 205 БТГ на Донецком направлении; российские войска совершили ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная;

оккупанты продолжают атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк ( по данным командования ВСУ, в Бахмуте появились российские ВДВ);

по данным командования ВСУ, в Бахмуте появились российские ВДВ); украинские военные, как утверждают российские источники, провели разведку боем на западе Запорожской области;

руководитель независимой российской правозащитной организации Русь сидящая Ольга Романова 8 апреля заявила, что призывники начали подписывать 18-месячные контракты с Минобороны России;

Ольга Романова 8 апреля заявила, что призывники начали подписывать 18-месячные контракты с Минобороны России; оккупационные « чиновники» продолжают использовать медицинские схемы для депортации украинских детей в Россию: т. н. «председатель ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что российские медики обследовали более 94 тыс. детей в Луганской области, а оккупационная « власть» отправила тысячи детей из региона в российские федеральные клиники — то есть преимущественно в Россию.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW