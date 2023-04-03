Искал, как уехать в Россию. В телефоне священника УПЦ МП обнаружили компрометирующие материалы — пограничники 3 апреля, 13:34 Переписка священника УПЦ МП (Фото:dpsu.gov.ua)

В телефоне священника УПЦ МП обнаружили компрометирующие материалы пророссийского характера, сообщила Госпогранслужба в понедельник, 3 апреля.

В ведомстве заявили, что во время проверки гражданина Украины 1969 года рождения пограничники обнаружили компрометирующую информацию пророссийского направления.

Как установили пограничники, мужчина является уроженцем России, однако долгое время проживает в Украине. Он прятал от пограничников свой загранпаспорт из-за отметок о пересечении границы РФ.

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Фото: dpsu.gov.ua

«Оказалось, что он священник УПЦ МП. В его мобильном телефоне находились номера операторов страны-агрессорки, переписка пророссийского характера и запросы о поиске информации о выезде в РФ», — говорится в сообщении.

В переписке мужчина жалуется, что «его сын, к сожалению, от деда украинцем себя чувствует, россия для него не место… к сожалению».

Для дальнейших фильтрационных мер его передали сотрудникам СБУ.

Ранее в Черновицкой области подозрение получил священнослужитель УПЦ МП, который помогал уклоняющимся убегать от мобилизации.