Поддерживал аннексию, молился за россиян. В Крыму сообщили о смерти бывшего митрополита УПЦ МП Лазаря

17 января, 15:54
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Митрополит Лазарь (справа) с представителями оккупационных властей Крыма (Фото: Kremlin.ru)

Митрополит Лазарь (справа) с представителями оккупационных властей Крыма (Фото: Kremlin.ru)

В Симферополе на 87-м году жизни скончался бывший митрополит Крымский УПЦ МП Лазарь (Ростислав Швец).

Об этом сообщил в субботу, 17 января, глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.

С 1992 по 2023 годы Лазарь возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем — Крымскую митрополию УПЦ МП, напоминает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

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Митрополит Лазарь поддержал аннексию и оккупацию Крыма Россией в 2014 году, способствовал установлению российской власти на полуострове и использовал собственный статус для распространения среди верующих кремлевской пропаганды.

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В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Лазарь молился за победу российской армии и помогал собирать средства на ее нужды, отмечает Telegram-канал Крымский ветер.

В декабре 2022 года против Лазаря (Швеца) были введены санкции СНБО. В январе 2023-го указом президента Украины Владимира Зеленского клирик был лишен украинского гражданства.

В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать имущество крымского митрополита Лазаря — речь шла о квартире в Симферополе и четырех машинах.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Крым УПЦ МП Коллаборант Оккупация Крыма

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