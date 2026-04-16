Журналистка рассказала о священниках, которые остаются в УПЦ МП и собирают деньги для семей военных ВСУ

Соавторка материала о том, почему священники УПЦ МП не переходят в ПЦУ, Любовь Величко в интервью Radio NV рассказала о священниках, которые остаются в Московском патриархате и собирают деньги для военных Вооруженных сил Украины.

«Когда мы демонизируем МП, мы отталкиваемся прежде всего от идеологии, которая идет из Кремля. Но есть священники (кстати, их количество довольно значительное), в основном те, которые служат в селах, а не в областных центрах; они пытаются как-то балансировать между тем, чтобы оставаться в МП, и при этом не транслировать откровенную ересь, которую им навязывает Кремль. И при этом еще как-то помогать украинским Вооруженным силам. Кстати, Одесская область, их ветвь МП, собирает средства для ВСУ», — рассказала Величко в эфире Radio NV.

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Она добавила, что лично знает нескольких священников УПЦ МП из небольших городов, которые собирают средства для людей, чьи родственники служат в ВСУ.

«Они это делают сознательно. Я вижу, что им действительно непросто, потому что некоторых из них пытаются убрать путем назначения дополнительных священников, которые выполняют роль как бы помощников. Но на самом деле они приходят для того, чтобы, во-первых, поделить финансовый доход церкви, а во-вторых, присматривать за ним, чтобы он был более послушным и лояльным. Это очень и очень серьезные… даже не политические игры, а тонкая дипломатия», — сказала журналистка.